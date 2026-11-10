فين مستحقاتنا؟.. لاعبو الزمالك يرفضون حضور حفل الألبوم الرقمي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة داخل نادي الزمالك، في ظل حالة الغضب والاستياء التي تسيطر على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية، وعدم تنفيذ إدارة النادي الوعود التي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية.

وأوضح الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن معظم لاعبي الزمالك رفضوا حضور حفل إطلاق الألبوم الرقمي للنادي، بسبب استيائهم من إقامة مثل هذه الفعاليات والإنفاق عليها، في الوقت الذي لم يحصلوا فيه على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأشار إلى أن اللاعبين يشعرون بالغضب بسبب استمرار الأزمة المالية، وعدم الوفاء بالوعود التي تلقوها من إدارة النادي بشأن صرف مستحقاتهم، وهو ما تسبب في حالة من الاحتقان داخل الفريق.

وفي سياق متصل، كشف الغندور عن تهديد الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ والأنجولي شيكو بانزا بتوجيه إنذارات رسمية إلى نادي الزمالك، بسبب تأخر حصولهما على رواتبهما ومستحقاتهما المالية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن اللاعبين تحدثا مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، وأبديا استياءهما من استمرار تأخر صرف المستحقات، رغم الوعود المتكررة بحل الأزمة.

وأكد أن الدباغ وشيكو بانزا يدرسان اللجوء إلى الطرق القانونية وتقديم إنذارات رسمية للنادي، حال عدم تنفيذ الوعود وصرف مستحقاتهما المالية، حفاظًا على حقوقهما.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الزمالك إلى احتواء أزمة المستحقات المالية، وتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق، لتجنب تفاقم الخلافات بين اللاعبين والإدارة خلال الفترة المقبلة.