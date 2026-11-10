اجتماع مرتقب بين حسين لبيب ونجوم الزمالك لمناقشة ملف شركة الكرة

كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك عن عقد اجتماع مهم اليوم الثلاثاء، يجمع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مع عدد من نجوم ورموز كرة القدم بالقلعة البيضاء، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل النادي، وعلى رأسها مشروع شركة الكرة.

وأكد المصدر أن الاجتماع من المقرر إقامته في تمام الساعة السادسة مساءً، داخل المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، بحضور عدد من نجوم الكرة السابقين، في إطار التحركات الجارية للتشاور حول مستقبل المشروع.

حسين لبيب يناقش ملف شركة الكرة مع رموز الزمالك

وأوضح المصدر أن ملف شركة الكرة سيكون محورًا أساسيًا خلال الاجتماع، في ظل أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل النادي، ورغبة الإدارة في الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نجوم الزمالك السابقين بشأن التصور المطروح لتأسيس الشركة وآليات عملها خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول كيفية الاستفادة من خبرات رموز القلعة البيضاء، والوصول إلى صيغة مناسبة تحقق أهداف النادي، سواء على المستوى الإداري أو الاستثماري أو الرياضي.

تحركات جديدة لحسم مستقبل شركة الكرة

ويأتي الاجتماع في توقيت يشهد فيه ملف شركة الكرة اهتمامًا كبيرًا داخل نادي الزمالك، خاصة مع سعي الإدارة إلى وضع تصور واضح بشأن المشروع، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية المطلوبة، والمساهمة في توفير موارد مالية إضافية تساعد النادي على مواجهة التزاماته المختلفة.

كما يمثل الاجتماع فرصة أمام حسين لبيب للاستماع إلى مقترحات نجوم الزمالك، والاستفادة من خبراتهم في مناقشة مستقبل المنظومة الكروية، في ظل التحديات التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن تسفر المناقشات عن مجموعة من الرؤى والمقترحات التي يمكن البناء عليها في الخطوات المقبلة بشأن ملف شركة الكرة