نجم الاتحاد السكندري: اللعب للأهلي والزمالك نعمة كبيرة.. وكنت محتاج أشتغل على نفسي أكتر

تحدث حسام حسن، لاعب الاتحاد السكندري، عن تجربته السابقة بقميص النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللعب لأحد قطبي الكرة المصرية يمثل فرصة استثنائية لا تتكرر كثيرًا في مسيرة أي لاعب.

وقال حسام حسن عبر برنامج أوضة اللبس، إن اللعب بقميص الأهلي أو الزمالك نعمة كبيرة لا يشعر بعض اللاعبين بقيمتها الحقيقية، مشددًا على ضرورة التمسك بهذه الفرصة وتقدير حجم المسؤولية المرتبطة بارتداء قميص أحد الناديين.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري: «كنت لازم أشتغل أكتر على نفسي من كدة» خلال فترة لعبه بقميص الأهلي، مشيرًا إلى أن التعرض للضغوط أمر إيجابي لكل لاعب ويساعده على التطور وتقديم أفضل ما لديه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللعب في الأهلي أو الزمالك، حتى في أصعب الظروف، يظل تجربة مهمة ومختلفة، وأن الأندية الجماهيرية تمثل روح كرة القدم المصرية ويجب مساندتها بشكل أكبر.