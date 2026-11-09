الأهلي يربط رحيل ياسر إبراهيم في يناير بهذا الشرط | خاص

بات مستقبل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرتبطًا بخطة إدارة الكرة لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع عناصر جديدة لتوفير أكثر من بديل في مركز قلب الدفاع.



الأهلي يربط رحيل ياسر إبراهيم في يناير بهذا الشرط

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن موقف ياسر إبراهيم من الاستمرار أو الرحيل خلال يناير المقبل سيتحدد وفقًا لعدد المدافعين الذين سينجح النادي في التعاقد معهم، مشيرًا إلى أن هناك سيناريوهين مطروحين أمام الإدارة لحسم مستقبل اللاعب.



وأوضح المصدر أن السيناريو الأول يتمثل في نجاح الأهلي في ضم مدافعين اثنين خلال الميركاتو الشتوي، وهو ما قد يمنح الإدارة الضوء الأخضر للموافقة على رحيل ياسر إبراهيم، خاصة مع توافر البدائل الكافية في الخط الخلفي، حال وصول عرض مناسب يحقق استفادة مالية للنادي.



وأضاف أن السيناريو الثاني يرتبط بالتعاقد مع مدافع واحد فقط، وفي هذه الحالة سيكون الاتجاه الأقرب هو الإبقاء على ياسر إبراهيم وعدم الموافقة على رحيله، نظرًا للحاجة إلى خبراته والحفاظ على العدد الكافي من اللاعبين في مركز قلب الدفاع.



وأشار المصدر إلى أن الأهلي يضع تدعيم الخط الخلفي ضمن أولوياته خلال يناير، على أن يتحدد مصير مدافع الفريق وفقًا لنتائج التحركات التعاقدية، بما يضمن عدم تعرض الفريق لأزمة نقص عددي في مركز قلب الدفاع خلال النصف الثاني من الموسم.



