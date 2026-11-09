مصر أهم دولة بالمنطقة.. رئيس قبرص: أولى شحنات الغاز القبرصي ستصدر إلى أوروبا عبر القاهرة

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، خلال لقائه رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي، في القصر الرئاسي، اليوم الإثنين، إن مصر تمثل أهم دولة في المنطقة بالنسبة لقبرص.

ورحب الرئيس القبرصي برئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي، مؤكدًا أن البلدين عملا دائمًا معًا وفق أجندة إيجابية، وليس ضد أطراف ثالثة، بما يبعث برسالة مفادها أن الدول التي تحترم القانون الدولي وقانون البحار، وتحافظ على علاقات حسن الجوار؛ يمكنها العمل معنا من أجل مصلحة المنطقة.

من جهته، أعرب “بدوي” عن تقدير القاهرة لقبرص، التي وصفها بالدولة الشقيقة، مشيدًا بجهودها الرامية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط، فضلًا عن دعم الاستقرار في المنطقة.

وخلال استقباله بدوي وأعضاء الوفد المصري، أشار الرئيس القبرصي إلى أن اثنين من أعضاء الوفد لعبا دورًا حاسمًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وكذلك التعاون الثلاثي.

ويضم الوفد المصري أيضًا وزير الخارجية الأسبق سامح شكري، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق طارق الملا، الذي يرأس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس.

وقال خريستودوليدس مخاطبًا بدوي: “دون أدنى شك، مصر هي أهم دولة في المنطقة بالنسبة لنا”.

وأكد أن التعاون بين البلدين ممتاز في المجالات السياسية والطاقة والدفاع، مضيفًا أن قبرص تمثل سفيرًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.

وأعرب الرئيس القبرصي عن ارتياحه لنجاح البلدين، بعد سنوات طويلة، في عقد أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر العام الماضي.

وأضاف، في معرض حديثه عن أوروبا والتحديات التي تواجهها: يسعدني أن أولى شحنات الغاز الطبيعي القبرصي ستُصدر إلى أوروبا عبر مصر في أوائل عام 2028.

ووصف خريستودوليدس مصر بأنها دولة نموذجية في مجال إدارة ملف الهجرة، مشيرًا إلى أن ما تؤكد عليه قبرص باستمرار داخل الاتحاد الأوروبي هو ضرورة مواصلة تعزيز دعم مصر.

كما أعرب عن تقدير مصر الخاص للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، التي وصلت حاليًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد بدوي حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون البرلماني يمثل أحد أهم جوانب العلاقات الثنائية.

ورحب بالزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين، داعيًا إلى تفعيل جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في مجالات السياحة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الاستزراع السمكي وإدارة الموارد المائية.

وقال بدوي إن مصر تقدر بشدة الدعم الذي تقدمه جمهورية قبرص الشقيقة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط، فضلًا عن جهودها الرامية إلى دعم الاستقرار في المنطقة.

كما توجه بالشكر إلى الرئيس القبرصي على دعمه المستمر وطويل الأمد لمصر في جميع القضايا المتعلقة بها.

ودعا بدوي إلى تنفيذ الاتفاقية الخاصة باستقدام العمالة المصرية إلى قبرص، مع زيادة أعداد العمال المصريين الذين يتم استقدامهم، سواء للعمل الموسمي أو الدائم.