مصر وقبرص تبحثان التنسيق الثلاثي مع اليونان وتطورات شرق المتوسط

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص يوم الاربعاء ٤ نوفمبر، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

ثمن الوزيران خلال الاتصال عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتي توجت بترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى الشراكة الاستراتيجية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستمرار التنسيق على كافة المستويات بين البلدين. كما أكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثماري وتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي سلط الضوء على أهمية آلية التعاون الثلاثى بين ومصر وقبرص واليونان على مختلف المستويات بما يعزز من طبيعة الشراكة بين الدول الثلاث، مستعرضاً التحضيرات الجارية لقمة آلية التعاون الثلاثي القادمة.

وتبادل الوزيران، خلال الاتصال، الرؤي إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب الانزلاق مجددا لمواجهات عسكرية من شأنها توسيع دائرة الصراع، لما لذلك من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة، وأمن الملاحة الدولية، وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. كما تناول الوزيران الملف الليبي، مع التركيز علي الوضع في شرق المتوسط في ضوء المستجدات الأخيرة.

اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين ودعم كافة الجهود الرامية لخفض التصعيد.