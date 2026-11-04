قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وقبرص تبحثان التنسيق الثلاثي مع اليونان وتطورات شرق المتوسط

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص يوم الاربعاء  ٤ نوفمبر، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

ثمن الوزيران خلال الاتصال عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتي توجت بترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى الشراكة الاستراتيجية.

 وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستمرار التنسيق على كافة المستويات بين البلدين. كما أكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثماري وتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي سلط الضوء على أهمية آلية التعاون الثلاثى بين ومصر وقبرص واليونان على مختلف المستويات بما يعزز من طبيعة الشراكة بين الدول الثلاث، مستعرضاً التحضيرات الجارية لقمة آلية التعاون الثلاثي القادمة.

وتبادل الوزيران، خلال الاتصال، الرؤي إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب الانزلاق مجددا لمواجهات عسكرية من شأنها توسيع دائرة الصراع، لما لذلك من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة، وأمن الملاحة الدولية، وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. كما تناول الوزيران الملف الليبي، مع التركيز علي الوضع في شرق المتوسط في ضوء المستجدات الأخيرة.

اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين ودعم كافة الجهود الرامية لخفض التصعيد.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي توظيف العمالة المصرية قبرص التعاون الثلاثى اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد