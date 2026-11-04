وزير الخارجية يشهد مراسم التوقيع على اتفاق "الأهداف الاستراتيجية" بين مصر والولايات المتحدة

شهد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ٤ نوفمبر، مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطارية للأهداف الاستراتيجية بشأن تعزيز الازدهار المتبادل بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور السادة وزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث وقع الاتفاق من الجانب المصري د. سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، ومن الجانب الأمريكي روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتفاق يعد اتفاقاً إطارياً يهدف إلى تعزيز العمل مع الجانب الأمريكي لتحقيق نمو اقتصادي ملموس في مصر، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات الرئيسية، مع تبني الابتكارات المؤسسية والتكنولوجية الأمريكية التي من شأنها رفع كفاءة منظومات المياه والطاقة والبنية التحتية المصرية، وكذا تحديث وتطوير منظومات التعليم والصحة والحوكمة، بما يسهم في تأهيل كوادر مصرية وإتاحة المزيد من فرص العمل، لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك، مثل إدارة المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي في مصر من خلال الزراعة القائمة على أسس علمية.