وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره القطري آخر المستجدات الإقليمية

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بحث وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، آخر المستجدات الإقليمية.

وأكد الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي وفقًا لبيان وزارة الخارجية الكويتية اليوم، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين.

وتناولا دعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول شاملة تسهم في ضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة فيها، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.