وزير الخارجية الباكستاني يشيد بنجاح اختبار أول صاروخ جو-جو محلي الصنع "فاز"

أ ش أ

هنأ نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، القوات الجوية الباكستانية والعلماء والمهندسين بمناسبة نجاح اختبار طيران أول صاروخ جو-جو باكستاني الصنع، يحمل اسم "فاز".

وفي منشور له على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أعرب دار عن خالص تهانيه، واصفا هذا الإنجاز بأنه "علامة فارقة في تعزيز الدفاع الوطني ودعم الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا الدفاعية".

وقال: "أحر التهاني للقوات الجوية الباكستانية، ولعلمائنا ومهندسينا، بمناسبة نجاح الاختبار الطيراني لأول صاروخ جو-جو باكستاني الصنع (فاز)".

كما أشاد بتفاني الفرق المشاركة وخبراتهم التقنية، معتبرا هذا الاختبار الناجح إنجازا يدعو للفخر بالنسبة لباكستان.