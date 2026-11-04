وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط

جرى اتصال هاتفي مساء الثلاثاء ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال استهدف الوقوف على آخر المستجدات الإقليمية ومواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن الوزير عبد العاطي تناول الجهود المكثفة التي تبذل لترجيح كفة التهدئة، مشيراً إلى أهمية أن يبدي جميع الأطراف المرونة اللازمة لخفض التصعيد وإفساح المجال أمام عودة المسار السياسي عوضاً عن المضي قدماً نحو عودة العمليات العسكرية التي حذر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورتها الشديدة على المنطقة والعالم.

تطرق الاتصال ايضاً إلى ضرورة استمرار الدعم الكامل لجهود توحيد الحكومة الليبية بما يحقق أهداف الأمن والاستقرار التي ينشدها الشعب الليبي الشقيق. كما تناول الوزير عبد العاطي الأوضاع في السودان واهمية وقف الحرب الدائرة وإطلاق عملية سياسية بملكية سودانية، مؤكداً ادانة مصر لما يتعرض له السودان الشقيق من اعتداءات ضد المدنيين والبنى التحتية وأهمية تكثيف المساعدات الإنسانية في ظل المخاوف من تفاقم الأوضاع بسبب نقص المواد الغذائية في السودان.

أشاد الجانبان، في ختام الاتصال، بأهمية الشراكة المصرية الأميركية وضرورة مواصلة التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية التي تهم البلدين. وأكد المسؤول الأميركي تقدير بلاده للدور المهم الذي تقوم به مصر بغرض تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم المشترك حول قضايا المنطقة.