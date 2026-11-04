تراجع طفيف بعد القفزة الصباحية.. آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 الآن

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعاً مفاجئاً بعد موجة هبوط خلال الأيام الماضية، ورغم الارتفاع الذي حدث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية، إلا أنه شهد تراجعا طفيفا في الأسعار مع منتصف التعاملات وسط استمرار حركة البيع والشراء في الأسواق.

وسجل عيار 21 تراجعا طفيفا خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، مقارنة بسعر الصباح، رغم أنه مازال مرتفعا بشكل واضح مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، بعد موجة انخفاضات متتالية سيطرت على السوق خلال الأيام الماضية.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم إلى 6215 جنيها للجرام بدون مصنعية، قبل أن يتراجع بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الآن 6210 جنيهات للجرام، وهو ما يعكس حالة التذبذب الحاد التي تسيطر على السوق.

وعلى الرغم من هذا التراجع عن سعر الصباح، مازال سعر الذهب عيار 21 مرتفعا بقيمة 70 جنيها مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، الذي سجل فيه 6140 جنيها للجرام، ليؤكد أن الاتجاه العام لليوم مازال صاعدا رغم التراجع اللحظي.

وسجل سعر الذهب عيار 24 تراجعا مماثلا عن سعر الصباح، ليصل إلى 7097 جنيها للجرام، مقابل 7103 جنيهات في بداية التعاملات، وبانخفاض قدره 6 جنيهات، بينما مازال مرتفعا بقيمة 80 جنيها عن سعر أمس الذي سجل 7017 جنيها.

كما تراجع سعر أوقية الذهب إلى 220741 جنيها، مقابل 220928 جنيها في الصباح، بانخفاض قدره 187 جنيها تقريبا،

بينما سجل سعر الجنيه الذهب 49680 جنيها، مقابل 49720 جنيها في الصباح، بتراجع قدره 40 جنيها.

ويرى متعاملون في السوق أن التراجع الطفيف عن سعر الصباح لا يعني انتهاء موجة الارتفاع، وتوقع متعاملون استمرار حالة التذبذب في سعر الذهب اليوم خلال الساعات المقبلة، ما بين الصعود والهبوط، في ظل تحركات سعر أوقية الذهب عالميا وحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026

سعر الذهب عيار 24: 7097 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 6210 جنيه

سعر أوقية الذهب: 220741 جنيه

سعر جنيه الذهب: 49680 جنيه