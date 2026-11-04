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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم عيار 21 يسجل 6215 جنيه

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء
ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعا مفاجئا خلال تعاملات الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بعد موجة انخفاضات متتالية سيطرت على السوق خلال الأيام الماضية، لينهي المعدن الأصفر مسار الهبوط ويعود إلى الصعود بقوة، وارتفع سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولا في السوق المصرية، بقيمة 75 جنيها للجرام الواحد، ليسجل 6215 جنيها للبيع بدون مصنعية، مقابل 6140 جنيها في تعاملات أمس الثلاثاء.

وجاء هذا الارتفاع ليعكس حالة من التذبذب الحاد في أسعار الذهب، بعد أن سجل المعدن الأصفر تراجعات متتالية دفعت الكثيرين إلى توقع استمرار الهبوط، قبل أن يفاجئ السوق بارتفاع مفاجئ في تعاملات اليوم.

وعلى مستوى باقي الأعيرة، ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7103 جنيهات للجرام، مقابل 7017 جنيها أمس، بزيادة قدرها 86 جنيها. 

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كما ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 220928 جنيها، مقابل 218253 جنيها في تعاملات أمس.

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب، فقد سجل ارتفاعا بقيمة 600 جنيه، ليصل إلى 49720 جنيها، مقابل 49120 جنيها في تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بدون إضافة المصنعية والدمغة.

ويرى متعاملون في السوق أن الارتفاع المفاجئ في سعر الذهب اليوم عيار 21 جاء نتيجة عودة الإقبال على الشراء بعد موجة الانخفاضات الأخيرة، بالتزامن مع تحركات سعر أوقية الذهب عالميا، وحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين بشأن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم

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