الذهب يرتفع مع تراجع أسعار النفط وانحسار مخاوف التضخم وسط ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مع تراجع أسعار النفط، ما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم، بينما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن توجهات السياسة المالية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3,953.37 دولار للأوقية، بعدما تعافى من تراجع بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة، دفع الأسعار إلى مستوى منخفض بلغ 3,893.31 دولار.

في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 3,963.50 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.92% إلى 50.16 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.82% إلى 1,437.31 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 2.62% إلى 943.57 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 2% ، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنهي تقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل.

وقال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي الأسواق لدى شركة بلو لاين فيوتشرز، إن التقارير الأخيرة تسببت في هبوط حاد بأسعار النفط، ما ساعد على دعم المعادن النفيسة.

وأظهرت بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن المتعاملين يقدرون احتمال رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر بنسبة 73%، مقارنة بنحو 76% في وقت سابق من اليوم. وأسهم التراجع الطفيف في توقعات رفع الفائدة في دعم الذهب، من خلال زيادة جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا.

وتتركز أنظار المستثمرين على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء، إذ ترجح استطلاعات الرأي وتحليلات جهات مستقلة فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب، وانتزاعه من الجمهوريين، بينما لا تزال السيطرة على مجلس الشيوخ غير محسومة.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق لدى موقع فوركس دوت كوم، إن “فوز الديمقراطيين بالسيطرة على المجلسين قد يفرض ضغوطًا على الدولار الأمريكي، من خلال زيادة صعوبة تمرير الإدارة للتشريعات، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بسقف الدين. وإذا تراجع الدولار، فقد يشكل ذلك أحد العوامل الداعمة للذهب”.

وفي سياق متصل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمارات في الذهب خلال العام الحالي إلى 200 طن، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، عازيًا ذلك إلى ضعف الإقبال على شراء السبائك والعملات الذهبية، لكنه رفع في المقابل تقديراته لمشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس.