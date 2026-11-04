قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان: الرئيس السيسي يضع حماية حقوق المواطنين وصون الملكية في صدارة الأولويات
الشرطة الإسرائيلية: خبراء المتفجرات يصلون إلى مقر الرئيس هرتسوج بعد الاشتباه بوجود مادة مشبوهة بحوزة سيدة
الأرصاد : انخفاض الحرارة غدا 3 درجات.. وأجواء أقرب للشتاء اعتبارا من الجمعة
أحمد حسن يقود زمالك 2007 للفوز على بتروجت في دوري الناشئين
بعد السيطرة على الكونجرس.. الديمقراطيون يستعدون لفتح تحقيقات ضد ترامب وعائلته
وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
مدبولي يستقبل رئيسة سلوفينيا بالعاصمة الإدارية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادى
رغم العقوبات الأمريكية.. اليابان تدرس تقديم مساعدات مالية للمحكمة الجنائية الدولية
تسونامي ديمقراطي يربك ترامب وإسرائيل.. الإعلام العبري يحذر من زلزال سياسي في واشنطن
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والتسجيل
الوزير عساف يطالب وزراء الإعلام العرب بحماية الشعب الفلسطيني وصحفييه
الأعلى للإعلام يهنئ الدكتورة منى الحديدي والشاعر فاروق جويدة ومؤسسة الأهرام وقناة القاهرة الإخبارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري لاسيما الشباب

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال استقباله الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للاستثمار في العنصر البشري، لاسيما الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الدولة التنموية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والأكاديمية، ودعم أنشطتها وبرامجها الرامية إلى تأهيل الشباب المصري وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الوزير عبد العاطي أشاد خلال اللقاء بالدور الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها، بما يتواكب مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، لاسيما على ضوء اضطلاعها مؤخراً بالإشراف على أنشطة "أكاديمية شباب بلد" في إطار "مبادرة شباب بلد" التي يترأس وزير الخارجية مجلسها الاستشاري.

كما أعرب وزير الخارجية عن حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لجهود الأكاديمية، لاسيما من خلال توظيف شبكة اتصالاتها مع شركاء التنمية والجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب وبناء القدرات، ومع العمل علي نقل الخبرات المصرية الي دول القارة الافريقية، وكذا العمل علي تعزيز التعاون على صعيد التواصل مع شباب المصريين بالخارج، والاهتمام بالنشء، وذلك في اطار الاهتمام بربط الشباب المصري حول العالم وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

وزير الخارجية المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية الاهتمام الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

ننشر خريطة توزيع 20340 معلم واخصائي مساعد تقرر تعيينهم بمختلف المحافظات

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. الإستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية

الذهب

الذهب يتخطى عتبة 4000 دولار مجددا بعد نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

علم الاتحاد الأوروبي

أوروبا تطلب من مواطنيها الاستعداد لـ72 ساعة دون مساعدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه بوقف قيود تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

عداد الكهرباء القديم

ادفع مقدما.. خدمة جديدة للعدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية يؤكد ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بالمنطقة وتجنب الانزلاق مجدداً لمواجهات عسكرية

رئيس وزراء بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا: تسوية صراع الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز أساس لخفض تكاليف المعيشة

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: حريصون على سيادة اليمن ونرفض التدخل في شؤونه الداخلية

بالصور

افتتاح حديقة القوات المسلحة بالحلمية بعد الانتهاء من أعمال التطوير

إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تفتتح حديقة القوات المسلحة بالحلمية بعد الانتهاء من أعمال تطويرها
إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تفتتح حديقة القوات المسلحة بالحلمية بعد الانتهاء من أعمال تطويرها
إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تفتتح حديقة القوات المسلحة بالحلمية بعد الانتهاء من أعمال تطويرها

دنيا سمير غانم بإطلالة تجع بين الجمال والرقى

دنيا سمير غانم بإطلالة تجع بين الجمال و الرقى
دنيا سمير غانم بإطلالة تجع بين الجمال و الرقى
دنيا سمير غانم بإطلالة تجع بين الجمال و الرقى

علامات خفية تكشف أن جسمك لا يحصل على كفايته من البروتين

البروتين
البروتين
البروتين

وجبة دافئة لـ الشتاء.. طريقة عمل شوربة قرع العسل بالكريمة

طريقة عمل شوربة قرع العسل بالكريمة
طريقة عمل شوربة قرع العسل بالكريمة
طريقة عمل شوربة قرع العسل بالكريمة

فيديو

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

رامي إمام وعادل إمام

رامي إمام يكشف عن رأيه في إعادة تقديم فيلم البحث عن فضيحة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد