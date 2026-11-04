وزير الخارجية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري لاسيما الشباب

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال استقباله الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للاستثمار في العنصر البشري، لاسيما الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الدولة التنموية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والأكاديمية، ودعم أنشطتها وبرامجها الرامية إلى تأهيل الشباب المصري وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الوزير عبد العاطي أشاد خلال اللقاء بالدور الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها، بما يتواكب مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، لاسيما على ضوء اضطلاعها مؤخراً بالإشراف على أنشطة "أكاديمية شباب بلد" في إطار "مبادرة شباب بلد" التي يترأس وزير الخارجية مجلسها الاستشاري.

كما أعرب وزير الخارجية عن حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لجهود الأكاديمية، لاسيما من خلال توظيف شبكة اتصالاتها مع شركاء التنمية والجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب وبناء القدرات، ومع العمل علي نقل الخبرات المصرية الي دول القارة الافريقية، وكذا العمل علي تعزيز التعاون على صعيد التواصل مع شباب المصريين بالخارج، والاهتمام بالنشء، وذلك في اطار الاهتمام بربط الشباب المصري حول العالم وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن.