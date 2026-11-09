أميرة العدلي: توصيات لجنة النقل تضمنت تطوير أنظمة السلامة والمزلقانات

قالت أميرة العدلي، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب، إن توصيات لجنة النقل الواردة في تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تضمنت الدعوة إلى تطوير أنظمة الأمن والسلامة في السكك الحديدية، إلى جانب تطوير المزلقانات، مشيرة إلى أن هذه التوصيات ترتبط مباشرة بملف سلامة القطارات والحد من الحوادث.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ توصيات لجنة النقل بشأن تطوير أنظمة الأمان والمزلقانات جاءت ضمن ما تضمنه تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستدعي النظر إلى مدى تنفيذ هذه التوصيات، ومدى انعكاسها على إجراءات السلامة داخل شبكة السكك الحديدية.

وأشارت العدلي إلى أن ملف تطوير منظومة السكك الحديدية لا يقتصر على تحديث العربات والقطارات أو الإنفاق على البنية الأساسية، بل يشمل كذلك أنظمة الأمن والسلامة والمزلقانات، باعتبارها من العناصر التي تناولتها توصيات لجنة النقل.

وجاء حديثها في سياق مناقشة المسؤولية عن حادث قطار العياط، وضرورة عدم الاكتفاء بعرض ما أُنفق على تطوير المنظومة، وإنما تقييم ما تحقق من إجراءات تحمي المواطنين وتمنع تكرار الحوادث، في ضوء التوصيات التي سبق أن طرحتها لجنة النقل.

توصيات خطة التنمية الاقتصادية

وأكدت أن تطوير أنظمة السلامة والمزلقانات يمثل جزءًا من متطلبات تطوير السكك الحديدية، وأن تكرار الحوادث يعيد طرح أهمية متابعة هذه الملفات والتأكد من تنفيذ ما ورد بشأنها في توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.