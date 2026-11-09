طارق عبد الباسط: والدي أسلم على يديه عدد كبير في جنوب أفريقيا.. وعبد الوهاب قال صوته موهبة ربانية

قال الدكتور طارق عبد الباسط عبد الصمد، نجل القارئ عبد الباسط عبد الصمد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، إن رحلات الشيخ عبد الباسط، وأول رحلة له للسعودية، وكان معه والده، وذلك بعد التحاقه بالإذاعة، وعندما أنهى مناسك الحج، طلبوا منه هناك أن يسجل القرآن مرتلًا هناك، وقرأ في الحرم المكي.



وأضاف: وأيضًا ذهب إلى جنوب أفريقيا بناءً على دعوة من عدد من المسلمين هناك، وسافر بالفعل ووجد استقبالًا رهيبًا وطبولًا ودفوفًا، وأسلم هناك عدد كبير من الناس من حلاوة صوته، ومن هنا أراد رجال أعمال من جنوب أفريقيا أن يرسلوا أبناءهم بالمعاهد الأزهرية ليتعلموا القرآن الكريم.



وأيضًا سفره للهند وباكستان وبصحبة الشيخ عبد المنعم النمر، وأيضًا دعاه الملك محمد الخامس ملك المملكة المغربية، وكانت تربطه صداقة، وكان محبًا لأهل البيت، ووجه له الدعوة للذهاب للمغرب، وأراد منحه الجنسية المغربية، ومن بعده ابنه الحسن الثاني، والذهاب للمغرب لقراءة القرآن، وأراد منه الذهاب.



وقال: والشيخ عبد الباسط أول نقيب لقراء القرآن الكريم، وقدم العديد من المقترحات لتكون هناك رعاية اجتماعية ومعاش لأهل القرآن والقراء، ومستمرة حتى الآن.



وأضاف: والشيخ عبد الباسط كان يرتبط بعلاقة مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي أشاد بصوته وموهبة من الله، وكان يشكر جدًا في روعة صوته، وإن الشيخ عبد الباسط لم يدرس موسيقى ولكنه كان بموهبة ربانية يقرأ بشكل رائع وكأنه متعلم مقامات وأسلوب الصبا، وكان يستخدم أسلوب ومقام الصبا في القراءة، وهي تعطي شجنًا في القراءة وينسجم المستمع مع القارئ ودون الإخلال بالأحكام، وكانت لديه أذن موسيقية وهو يقرأ بالفطرة ويشعر بالآيات.



وتابع: وكان يلتقي بالموسيقار عبد الوهاب، وفي عزاء عبد الحليم كان يقرأ، وكان يحبه، وكان الشيخ عبد الباسط وعبد الحليم ذاع صيتهما في نفس الوقت، وكان يجد نفسه في التجويد وأيضًا الترتيل كحفظ وأثناء الصلاة.

قراءة القرآن



وقال: وعلاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي علاقة صداقة وأمسيات دينية تجمعهم، وكان هناك أجواء قرآنية وروح ومحبة وود بينهما، وكان الشيخ الشعراوي يقول إن حلاوة الصوت في قراءة القرآن هو الشيخ عبد الباسط، وهم فن أدائي من مقام لمقام وبدون توقف، وهذه موهبة كبيرة ربانية.