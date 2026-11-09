نجاحكم مكسب للفن المصري.. أحمد فلوكس يوجه رسالة لمحمد رمضان وأحمد العوضي

أكد الفنان أحمد فلوكس أن نجاح زملائه في الوسط الفني يصب في مصلحة الصناعة بالكامل، مشددا على أن أبناء جيله يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه مستقبل الفن المصري.

وأوضح أحمد فلوكس، خلال مداخلة مع برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد2، حقيقة مواقفه من عدد من الموضوعات التي أثيرت حوله مؤخرًا.



وقال أحمد فلوكس، إنه لا يرغب في الحديث تفصيلًا عن زميله الفنان محمد رمضان على الهواء؛ احترامًا له، مؤكدًا أنه يتمنى له النجاح وكذلك للفنانين أحمد العوضي وعمرو سعد وباقي زملائه.



وأضاف أحمد فلوكس: «محمد زميلي ونجم ممثل شاطر، وكل اللي يهمني إن محمد ينجح، وكل زمايلي ينجحوا؛ لأن كل ما زمايلي هتنجح هتزيد قماشة الصناعة».



وأشار أحمد فلوكس إلى أن جيله من الفنانين يتحملون مسؤولية قيادة الصناعة، قائلًا: «إحنا رواد الصناعة، وإحنا كجيل علينا مسؤولية كبيرة، لازم نعي إننا بنقود الصناعة، وأسماؤنا مؤثرة في مصر والدول التانية».



وكشف أحمد فلوكس عن أن الفنان أحمد العوضي تواصل معه بصفته صديقًا، مؤكدًا أنه لم يطلب منه أي شيء خلال التواصل بينهما.

وقال أحمد فلوكس أنه لم يحقق أموالًا من عمله بالفن طوال 20 عامًا من التمثيل.