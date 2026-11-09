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مصطفى أبو زهرة: لم أشاهد أي خلافات بين حسام حسن ومحمد صلاح.. والأخير يتحدث عنه بكل احترام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى أبو زهرة: لم أشاهد أي خلافات بين حسام حسن ومحمد صلاح.. والأخير يتحدث عنه بكل احترام

محمد صلاح وحسام حسن
محمد صلاح وحسام حسن
سارة عبد الله

تحدث مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن حقيقة وجود خلافات بين حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ومحمد صلاح قائد الفراعنة، مؤكدًا أنه لم يشاهد أي أزمات بين المدير الفني واللاعبين خلال الفترة الماضية.

وقال مصطفى أبو زهرة، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «نمبر وان» المذاع عبر قناة CBC، إنه لم يلاحظ وجود أي مشكلات بين حسام حسن ولاعبي المنتخب، بداية من محمد صلاح وحتى آخر لاعب، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين كانوا يعرفون حدودهم ومسؤولياتهم، ويتمتعون بدرجة كبيرة من الأدب والاحترافية.

وأضاف أن محمد صلاح لا يتحدث عن حسام حسن إلا بكل احترام، مؤكدًا أن قائد المنتخب لاعب محترف ومتواضع، ويحرص على خدمة جميع أفراد الفريق، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني.

وأوضح أبو زهرة أن صلاح يتمتع بروح قيادية داخل المنتخب، فهو أول من يحرص على مساعدة زملائه ولمّ الأمور خلف الجهاز الفني، كما يتدخل لحل أي خلافات قد تحدث بين اللاعبين.

وأشار إلى أن صورة محمد صلاح مع زملائه في فريقه التركي لا يجب ربطها برحيل حسام حسن، مؤكدًا أن اللاعب يركز في عمله ولا يرد على ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم تصريحاته بالإشادة بمحمد صلاح، واصفًا إياه بأعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية، مع التأكيد على ضرورة احترام دور كل فرد داخل منظومة كرة القدم، فاللاعب له دوره والمدرب له دوره واتحاد الكرة له مسؤولياته.

مصطفى أبو زهرة محمد صلاح حسام حسن

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