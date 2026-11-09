عمرو عبد الحافظ: الإدراج النهائي للإخوان بقوائم الإرهاب يفتح مرحلة جديدة لمواجهة التنظيم

أكد عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الإدراج النهائي لجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية؛ يمثل تحولًا في التعامل معها، وينهي نظام الإدراج المؤقت الذي كان يتطلب التجديد الدوري.

وقال عمرو عبد الحافظ، خلال مداخلةهاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن القرار قد تمتد آثاره إلى الأفراد الذين تثبت صلتهم بالجماعة، من خلال إجراءات تشمل التحفظ على الأموال، وفرض قيود على السفر، والحرمان من بعض المناصب العامة.

التصدي لتحركاته الداخلية والخارجية

ولفت إلى أن القرار يعزز جهود الدولة المصرية في محاصرة نشاط التنظيم، وتجفيف منابع تمويله، والتصدي لتحركاته الداخلية والخارجية، مؤكدًا أنه يمثل خطوة إضافية للحد من نفوذ الجماعة وشبكاتها الدولية.