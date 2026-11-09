أحمد موسى: حكم إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب نهائي وغير قابل للطعن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكم إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية سابقة تاريخية، مردفًا: «الحكم ده صادر في 19 صفحة كاملة، والمتهمون انضموا لجماعة إرهابية وهدفهم الإخلال باستقرار المجتمع، وبجانب تفاصيل الحكم، ده أخطر حكم في التاريخ».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «محكمة النقض أدرجت جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية مدى الحياة، وبناءً عليه هيترتب عليه الحكم حظر جماعة الإخوان، ووقف أنشطته وإغلاق الأماكن المخصصة له، ومنع عقد اجتماعاته أو جمع الأموال لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار إلى أن الحكم سيترتب عليه تجميد الأموال والأصول المملوكة لكيان الإخوان الإرهابي أو الخاضعة لسيطرته، بعد إدراجه نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، بجانب حظر الانضمام إلى كيان الإخوان الإرهابي أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج لأنشطته ورفع شعاراته، بعد إدراجه نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية.

وأضاف أحمد موسى: «الحكم ده نهائي وغير قابل للطعن، وملزم لكل مؤسسات الدولة، وكمان وزارة الخارجية تبدأ تتحرك وتخاطب الدول بره علشان يتم التعامل بها، وأي حد في البلد هنا قالك إنه إخوان خده من قفاه وديه على القسم، وأي إخواني يتحاكم بقانون مكافحة الإرهاب، أو أي نشاط للإخوان يحاكم بنفس القانون، حد من جماعة الإخوان عمل تغريدة وأنت عملت ريتويت ليها تتحاكم عليها بقانون مكافحة الإرهاب، العقوبة بتبدأ بالسجن وتصل للإعدام».

وناشد أحمد موسى وزير الداخلية بالاستفادة من مقرات كيان الإخوان الإرهابي، سواء تحويلها إلى أقسام شرطة أو أماكن تستفيد منها الداخلية، وفقًا للقانون، كل ما تملكه الكيانات الإرهابية يؤول للدولة.

وأوضح أحمد موسى أن أعضاء كيان الإخوان الإرهابي دول كلهم سحنة واحدة وشبه بعض، زي الواد معتز وجوايش وهشام عبد الله ومحمد القدوسي وجمال حشمت، دول كلهم الإرهابيون.