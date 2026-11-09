مستحقات متأخرة.. عدي الدباغ وشيكو بانزا يهددان الزمالك بالتصعيد القانوني

أثار تأخر صرف المستحقات المالية للاعبي الزمالك حالة من الاستياء داخل الفريق، بعدما هدد الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ والأنجولي شيكو بانزا بتوجيه إنذارات رسمية للنادي، بسبب عدم حصولهما على رواتبهما خلال الفترة الماضية، رغم الوعود المتكررة بصرف المستحقات.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامجه «ستاد المحور»، أن اللاعبين تحدثا مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، وأبديا استياءهما من استمرار تأخر صرف الرواتب.

وأكد الثنائي أنهما قد يلجآن إلى الطرق القانونية وتقديم إنذارات رسمية ضد النادي، حال عدم تنفيذ الوعود بصرف مستحقاتهما المالية، وذلك حفاظًا على حقوقهما المالية.