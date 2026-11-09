كهرباء الإسماعيلية: سعداء بالتأهل لدور 16 الكأس.. ونركز بشكل كبير على دوري المحترفين

قال شريف عابدين المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، إن هناك حالة من الفرح داخل النادي بعد التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وأضاف عابدين، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» : "نركز بشكل كبير على مباريات دوري المحترفين خلال الموسم الحالي، ونسعى بقوة للعودة للدوري الممتاز".

وأوضح: "نركز بشكل أكبر على مباريات دوري المحترفين أكثر من كأس مصر، وهناك عدد كبير من اللاعبين غير الأساسيين شاركوا في المباراة".

وشدد على أنه: "بعد انتهاء مباراة وادي دجلة؛ تلقينا استدعاء من المنتخب الأولمبي لضم اللاعب أحمد مدحت مواليد 2006، وهو من المدافعين الواعدين والمميزين".

واختتم تصريحاته، بقوله: "أتوجه بالشكر لـ ياسر كناني ومصطفى هنداوي والجهاز الفني للفريق وسعداء بما يقدمونه".