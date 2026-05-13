المشرف على الكرة بكهرباء الإسماعيلية: رضا شحاتة عامل مجهود جبار مع الفريق.. وتدعيمات يناير أحدثت الفارق|فيديو

أعرب شريف عابدين، المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، عن سعادته بانتصار فريقه على حساب الجونة بهدف نظيف في مسعاه للهروب من شبح الهبوط إلى القسم الثاني في أول مواسمه بالدوري المصري الممتاز.

وقال عابدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «فريق كهرباء الإسماعيلية بدأ الموسم بدون وجود دعم قوي على مستوى الصفقات».

وأردف قائلًا: «رضا شحاتة عامل مجهود جبار مع الفريق»، مضيفًا أن: «التدعيمات التي أبرمها الفريق في شهر يناير أحدثت فارقًا كبيرًا لصالح النادي».

وتابع قائلًا: «إحنا بناخد ماتش بماتش ومش بنبص على نتائج حد.. وأهم حاجة عندي أني أخد الـ3 نقاط، ولو مكسبتش الماتش اتعادل».

وأكد عابدين أن هدف فريق كهرباء الإسماعيلية هذا الموسم في وجوده الأول بالدوري الممتاز هو البقاء في الدوري في الموسم المقبل.

وأضاف: «حاولنا اللعب على الجانب النفسي للاعبين في الفترة الأخيرة وطالبناهم بعدم الاستسلام والتمسك بآمال البقاء في الدوري».