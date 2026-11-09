اخبار التوك شو| قناة TeN تغير شعارها إلى «العاشرة».. وأحمد موسى يحذر: من يدعم محمد ناصر ومعتز مطر سيخضع لقانون مكافحة الإرهاب

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل.. وعودة الدفء بداية الأسبوع

قال الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري يشهد تغيرًا في الحالة الجوية، مع اعتدال حالة الطقس واستمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية حتى يوم الأربعاء المقبل.

منير أديب: الحكم النهائي بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب يضيق الخناق عليها

قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن الإجراءات القانونية المتعلقة بإدراج التنظيم على قوائم الكيانات الإرهابية استغرقت سنوات طويلة، موضحًا أن الهدف الرئيسي للمحكمة كان الاطلاع على القضية قبل إصدار حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه.

مفيدة شيحة عن العلاقات الزوجية: أحب الاهتمام وأكره التدخل في تفاصيل حياتي

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بالليل» المذاع عبر قناة «النهار لايف»، أنها تحب الاهتمام والسؤال عنها، لكنها ترفض تحول الاهتمام إلى تحقيق أو تدخل في جميع تفاصيل حياتها.

أحمد موسى: من يدعم محمد ناصر ومعتز مطر سيخضع لقانون مكافحة الإرهاب.. فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى من دعم أو الترويج للكيانات المصنفة إرهابية أو منصاتها الإعلامية، مؤكدا أن دعم هذه الكيانات يخضع لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وأشار أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن القانون يتضمن إجراءات وعقوبات بحق كل من يثبت تورطه في دعم التنظيمات الإرهابية أو الترويج لها، قائلا: «لو دعمت الإرهابي محمد ناصر أو معتز مطر وغيرهم؛ تحاكم بقانون محاكمة الإرهاب، وكل ده متشاف».

هوية جديدة.. قناة TeN تعلن تغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»

أعلنت إدارة قناة TeN، عن إطلاق هويتها البصرية الجديدة، وتغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»؛ في خطوة تعكس توجهًا نحو مرحلة جديدة من العمل الإعلامي، تستند إلى الثوابت الوطنية، وتعزز من ارتباط القناة بهويتها المصرية ورسالتها الإعلامية.

منى زكي تكشف تفاصيل رأي أحمد حلمي في مسلسل «طالع نازل»

كشفت الفنانة منى زكي عن كواليس رأي زوجها الفنان أحمد حلمي في أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "طالع نازل"، مشيرةً إلى أنه أبدى إعجاباً كبيراً بالعمل وفكرته.

كما أشادت بحرصه على متابعة التفاصيل وإعجابه اللافت بعناصر الإنتاج المتكاملة، وفي مقدمتها الموسيقى التصويرية وجودة التصوير.

لميس الحديدي: مجلس الشيوخ وقف دقيقة حداد.. ولم يناقش أي شيء بخصوص حادث العياط

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي موقف مجلس الشيوخ من حادث تصادم القطارين في العياط، مشيرة إلى أن المجلس اكتفى بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا، دون مناقشة ملابسات الحادث أو تداعياته، رغم سقوط عدد من المواطنين في الواقعة.

ارتفاع تكاليف الزراعة| هل يحصل الفلاح على العائد العادل؟

أجاب الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، على سؤال: "ارتفاع تكاليف الزراعة.. هل يحصل الفلاح المصري على العائد العادل؟"، قائلا: "هناك ارتفاع كبير في التكاليف؛ نتيجة للتحديات الجيوسياسية".