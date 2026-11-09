الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل.. وعودة الدفء بداية الأسبوع

قال الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري يشهد تغيرًا في الحالة الجوية، مع اعتدال حالة الطقس واستمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، متوقعًا زيادة شدتها غدًا على بعض المناطق بالسواحل الشمالية.

وأضاف محمود القياتي، أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق التي لها ظهير صحراوي.

وأشار محمود القياتي المتنبئ الجوي إلى توقعات باستقرار الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع الجاري، موضحًا أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع بصورة طفيفة اعتبارًا من يوم الخميس، لتسجل العظمى على القاهرة 27 درجة مئوية، بالتزامن مع استقرار درجات الحرارة، متابعًا أن البلاد تشهد حالة من الدفء مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا عدم وجود توقعات بموجة انخفاض كبير في درجات الحرارة.