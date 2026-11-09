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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه تسيطر على تراخيص سيارات النقل في مصر خلال أكتوبر.. 2211 سيارة في شهر واحد

شيفروليه
شيفروليه
كريم عاطف

احتفظت شيفروليه بصدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصا لسيارات النقل في مصر خلال أكتوبر 2026، بعدما سجلت 2211 سيارة، لتبتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيها، في مؤشر على استمرار قوة حضور العلامة الأمريكية داخل قطاع المركبات التجارية بالسوق المحلية.

وأظهر تقرير مؤسسة الأهرام، اعتمادا على بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي، تسجيل 3367 سيارة نقل خلال أكتوبر وفقا للتفصيل الخاص بالقطاع، مقابل 3352 سيارة في سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 0.72%، وهي نسبة تعكس استقرارا نسبيا في حركة تراخيص سيارات النقل مقارنة بالنمو الذي شهدته قطاعات أخرى.

وجاءت تويوتا في المركز الثاني بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصا لسيارات النقل، بعدما سجلت 139 سيارة خلال أكتوبر، بينما احتلت نيسان المركز الثالث بإجمالي 111 سيارة.

وحلت مرسيدس في المركز الرابع بعدد 109 سيارات، تلتها ميتسوبيشي في المركز الخامس بإجمالي 77 سيارة نقل.

وتكشف الأرقام عن الفارق الكبير بين شيفروليه وباقي العلامات التجارية في هذا القطاع، إذ استحوذت الشركة على الجزء الأكبر من التراخيص المسجلة خلال الشهر، بينما توزعت الأعداد المتبقية على عدد من الشركات المنافسة.

وعلى مستوى الموديلات، سجلت سيارات النقل موديل 2027 العدد الأكبر بإجمالي 2413 سيارة، لتتصدر قائمة الموديلات المرخصة خلال أكتوبر، بينما جاءت سيارات موديل 2026 في المركز التالي بعدد 757 سيارة.

وبلغت تراخيص سيارات النقل موديل 2025 نحو 114 سيارة، مقابل 72 سيارة موديل 2024، و20 سيارة موديل 2023.

وبالمقارنة مع شهر سبتمبر، ارتفعت تراخيص سيارات النقل من 3352 إلى 3367 سيارة، بزيادة 15 سيارة فقط، وهو ما يوضح أن القطاع لم يشهد طفرة مماثلة لما حدث في سوق الدراجات النارية أو السيارات الملاكي.

وكان إجمالي المركبات الزيرو التي صدرت لها وثائق تأمين إلزامي وتم ترخيصها قد ارتفع خلال أكتوبر إلى 86 ألفا و692 مركبة، بنسبة نمو 13.2% مقارنة بالشهر السابق.

وتؤكد نتائج قطاع النقل استمرار المنافسة بين العلامات التجارية، مع احتفاظ شيفروليه بموقعها المتقدم، في الوقت الذي تواصل فيه تويوتا ونيسان ومرسيدس وميتسوبيشي المنافسة على المراكز التالية.

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