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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| هوندا ألفا 2027 الكهربائية الجديدة

هوندا ألفا 2027 الكهربائية الجديدة
هوندا ألفا 2027 الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا ألفا موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي ألفا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك عصري وجذاب .

هوندا ألفا 2027 الكهربائية الجديدة

وتحمل ألفا أهمية خاصة في استراتيجية الشركة وستتولى الهند إنتاجها لتصبح مركز التصنيع العالمي لهذا الطراز الكهربائي.

مرحلة جديدة من السيارات الكهربائية

ستمثل هوندا ألفا بداية جديدة في استراتيجية هوندا الكهربائية، مع اختيار الهند كـ سوق أولي لإطلاق السيارة ومركز لإنتاجها العالمي.

هوندا ألفا 2027 الكهربائية الجديدة

وأكدت هوندا علي الاسم الرسمي وموعد التدشين وخطة التصنيع، في إعلان يعكس أهمية السوق الهندية ضمن خطط الشركة المستقبلية.

وتراهن العلامة اليابانية على تقديم تجربة كهربائية تجمع بين الجودة والاعتمادية ومتعة القيادة، وهي عناصر ارتبطت باسم هوندا عبر أجيالها المختلفة.

تعليق رئيس هوندا الهند

وأوضح توشيوكي ياناجيساوا، رئيس هوندا الهند ومديرها التنفيذي، قائلا: " هوندا ألفا 2027 عبارة عن محطة مهمة لتوسيع حضور الشركة الكهربائي " .

هوندا ألفا 2027 الكهربائية الجديدة

وربط المسؤول خطة الإنتاج الهندية باستراتيجية التحول الكهربائي العالمية، بالتوازي مع خطط هوندا لتوسيع تشكيلة سياراتها الهجينة في الأسواق المختلفة، ويعكس القرار تحول في خريطة التصنيع لدى الشركة، بعدما اختارت الهند قاعدة إنتاج عالمية لهذا الطراز بدلاً من الاقتصار على مصانعها التقليدية.

تصميم هوندا ألفا وشعار H الجديد

ترتبط هوندا ألفا الاختبارية Honda 0 Alpha التي كشفت عنها الشركة خلال معرض اليابان للتنقل، وتحتفظ ألفا بالملامح الأساسية للسيارة الاختبارية، خصوصاً السقف المرتفع والمؤخرة المربعة ذات التصميم العمودي.

هوندا ألفا 2027 الكهربائية الجديدة

ويمنح هذا التوجه السيارة شخصية SUV واضحة، مع خطوط خارجية تستهدف الجمع بين العملية والهوية الكهربائية الحديثة.

وجدير بالذكر ان ألفا ستصبح أول سيارة إنتاجية تبيعها هوندا في الهند وتحمل شعار H الجديد، ويستند الشعار المطور إلى هوية هوندا التاريخية التي تعود إلى أوائل الستينيات، لكنه يعكس توجه بصري جديد لعائلة السيارات الكهربائية القادمة .

هوندا ألفا 2027 الكهربائية الجديدة

واختارت الشركة اسم Alpha، المستوحى من أول حرف في الأبجدية اليونانية، للتعبير عن بداية فصل جديد في مسيرتها.

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