أحمد موسى: من يدعم محمد ناصر ومعتز مطر سيخضع لقانون مكافحة الإرهاب.. فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى من دعم أو الترويج للكيانات المصنفة إرهابية أو منصاتها الإعلامية، مؤكدا أن دعم هذه الكيانات يخضع لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون يتضمن إجراءات وعقوبات بحق كل من يثبت تورطه في دعم التنظيمات الإرهابية أو الترويج لها.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «لو دعمت الإرهابي محمد ناصر ، أو معتز مطر وغيرهم تحاكم بقانون محاكمة الإرهاب وكل ده متشاف».

وأضاف: «دعم التنظيم والكيان الإرهابي مفهوش رأي، ده قانون مكافحة الإرهاب، صفحاتهم لا تتعامل معاهم منصاتهم تقع تحت قانون مكافحة الإرهاب، والقانون مهم جدا وخطير وتاريخي لم يحدث من قبل».

وأوضح: «متقولش إخوان متقولهاش أنا بقولك متقولهاش دول كيان إرهابي».