منى زكي تكشف تفاصيل رأي أحمد حلمي في مسلسل «طالع نازل»

كشفت الفنانة منى زكي عن كواليس رأي زوجها الفنان أحمد حلمي في أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "طالع نازل"، مشيرةً إلى أنه أبدى إعجاباً كبيراً بالعمل وفكرته، مشيدةً بحرصه على متابعة التفاصيل وإعجابه اللافت بعناصر الإنتاج المتكاملة، وفي مقدمتها الموسيقى التصويرية وجودة التصوير.

وأوضحت منى زكي، خلال استضافتها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، أن أحمد حلمي كان مشجعاً وداعماً كبيراً للعمل، حيث ركّز في قراءته وتقييمه للمسلسل على البناء والسياق الدرامي للأحداث بدقة، معرباً عن إعجابه بالحبكة الفنية والطرح الإخراجي.

ورداً على سؤال عمرو أديب حول ما إذا كان حلمي قد أبدى أي ملاحظات أو تعليقات على بعض المشاهد التي أثارت جدلاً أو تعليقات بين الجمهور، ردت زكي بأسلوب طريف قائلة "مكنش يقدر يقولي كدا"، مؤكدة أن نقاشاتهما كانت تنحصر دائماً في إطار التقييم الفني والسياق الدرامي فقط.