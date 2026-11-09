أبطال «طالع نازل» يكشفون كواليس المسلسل مع عمرو أديب

استضاف الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أبطال وصناع مسلسل «طالع نازل»، في لقاء خاص يستعرضون خلاله تفاصيل العمل وكواليس تصويره، إلى جانب ردود فعل الجمهور المصري والعربي منذ طرح حلقاته عبر منصة «شاهد».

وشارك في اللقاء الفنانة منى زكي، ومحمد شاهين، ومريم الخشت، وحمزة دياب، بالإضافة إلى المخرج هاني خليفة، حيث يتحدثون عن أبرز المواقف التي شهدها التصوير، والتحديات التي واجهتهم، ومدى تفاعل المشاهدين مع أحداث المسلسل وشخصياته.

تدور أحداث المسلسل حول «نورا»، التي تجسد شخصيتها منى زكي، وهي سيدة أعمال ناجحة تعيش حياة تبدو مستقرة مع زوجها «علي داوود»، الذي يؤدي دوره الفنان محمد شاهين، ويعمل في مجال الموسيقى، بينما تتولى زوجته إدارة أعماله.

وتتغير حياة نورا بشكل مفاجئ عندما تكتشف أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تدعى «مي»، وتجسد شخصيتها الفنانة مريم الخشت، كما ينتظر منها مولوداً، لتدخل البطلة في صدمة عاطفية كبيرة تضعها أمام اختيارات صعبة بين الانتقام والدفاع عن كرامتها ومواجهة خيانة زوجها.