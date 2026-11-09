عمرو أديب يشيد بمسلسل طالع نازل: آخر حلقتين تعبت



أشاد الإعلامي عمرو أديب بأداء الفنانة منى زكي في مسلسل «طالع نازل»، معربًا عن إعجابه الكبير بتطور مستواها الفني ونضجها في الأداء وطريقة تقديم الشخصيات.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن منى زكي أصبحت ممثلة عالمية، ووصلت إلى مرحلة كبيرة من النضج الفني، سواء في طريقة حديثها أو أدائها التمثيلي.

أنا في آخر حلقتين تعبت

وأضاف أن كل حلقة من حلقات مسلسل «طالع نازل» تحمل قصة مميزة ومختلفة، مشيرًا إلى تأثره الشديد بالأحداث، خاصة خلال الحلقتين الأخيرتين، قائلًا: «أنا في آخر حلقتين تعبت».