عمرو أديب: تكرار حوادث القطارات يثير التساؤلات.. ولما نشوف قطارين العياط نحس أنهم مضروبين بالصواريخ

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحادث الذي وقع اليوم بعد تصادم قطاري العياط، خلف 7 وفيات وأكثر من 125 مصاب، مشيرا إلى أن الحادث وقع في أكثر الأماكن إزدحاما، والحادث سبب صدمة للكثير، ولما نشوف القطارين بعد الحادث تحس أنهم مضروبين بالصواريخ".

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو المسئول الوحيد الذي قدم التعازي لأهالي المتوفيين، وتمنى الشفاء للمصابين.

تطوير السكك الحديدية

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه خلال الأعوام الأخيرة تزداد حوادث القطارات، على الرغم من صرف ربع تريليون جنيه على تطوير السكك الحديدية، ولكن لو هذا الحادث وقع بسبب خطأ فردي يتم حساب الأفراد، وإنما لو بعد التكلفة الكبيرة التي تم صرفها على التطوير، لا بد من محاسبة المقصر عن ذلك.