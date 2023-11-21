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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

نجل عمرو اديب
نجل عمرو اديب

فوجىء المدعوين بحفل زفاف خالد نجل الإعلامي عمرو أديب، خالد، بوجود باركود في حفل زفافه مخصص لجمع التبرعات لأهالي غزة في حربهم ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصفهم بشكل يومي ومستمر.

 

وخلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، كشف خالد عمرو أديب عن الطريقة التي استغل بها المدعوين في حفل زفافه، لجمع تبرعات لأهالي غزة، وقال: "كل ترابيزة في الفرح كان عليها باركود للتبرع لغزة، من خلال منظمة الأمم المتحدة لإغاثة فلسطين".

 

وأضاف: "كمان كان في شرط على الناس لو هيشاركوا متابعيهم أي صور من الفرح أن يضع كل منهم في البوست شيء عن غزة أو حاجة للتبرع".

غزة 

وأكمل خالد عمرو أديب " كان صعب أننا نأجل الفرح لآننا حاجزين كل حاجة من شهر يوليو، ولو كنا أجلنا كان في فلوس هتترمي في الأرض وغزة أولى بيها، فقررنا نعمله ونستغل الفرح في جمع التبرعات لغزة من خلال القوة الناعمة اللي حضرت الفرح، وأنا وزوجتي متأثرين جداً بالقضية الفلسطينية، وأقرب أصدقائي فلسطيني".

 

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب احتفل قبل أيام بزفاف نجله الأكبر خالد في حفل اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين.

 

وظهر دعم فلسطين في حفل الزفاف حيث ارتدى العريس علم فلسطين، كذلك قاموا بتفعيل QR code من أجل التبرع لغزة على دعوة حفل الزفاف.

 

وخالد هو الابن الأكبر لعمرو أديب من زوجته الأولى، درس المسرح في الجامعة الأمريكية، بدأ حياته المهنة كـ "ستاند أب كوميدي"، والآن هو الرئيس التنفيذي لشركة GME التي تنتج برنامج "بالبيجامة".

 

وكان خالد عمرو أديب قد احتفل بالخطبة في شهر أغسطس الماضي في حفل عائلي في إحدى القاعات المطلة على نهر النيل.

 

نجل عمر أديب غزة فلسطين

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