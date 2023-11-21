الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل 28 طفلا حديثي الولادة إلى مصر لاستكمال العلاج

قال الدكتور أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قيام الهلال الأحمر بالعمل الإنساني من أجل إنقاذ المرضى والمصابين هو أقل واجب، ولكن الوضع يزداد سوءا، وتوجد هجمة شرسة من قبل جيش الاحتلال على المستشفيات بشكل كامل، ومنطقة شمال غزة لا يوجد بها أي مستشفيات، وجميعها توقف عن الخدمة بشكل كامل، وأغلبها أخلي من المرضى والمصابين.

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر التطورات

وأضاف "جبريل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الجميع شاهد الشهداء وهم بساحات المستشفى، وداخل أروقة المستشفى بين المصابين، موضحا أنه لا يوجد إمكانية لدفن الشهداء بسبب استمرار الحصار على المستشفى الإندونيسي وغيره من المستشفيات، ومازال هناك مجموعة من المرضى والمصابين داخل مستشفى الشفاء.

وتابع أنه يجري التنسيق على مدار أيام من أجل إخراجهم من المستشفى لنقلهم إلى مستشفيات الجنوب، ولكن إلى الآن لا يوجد أي نتيجة للتنسيق، موضحا أنه بالأمس تم نقل عدد من الأطفال حديثي الولادة الذين كانوا داخل مستشفى الشفاء، إذ كان هناك 39 طفلا، وأصبحوا الآن 31 نُقلوا إلى المستشفى الإماراتي في رفح، ومن ثم 28 خرجوا الى مصر بجهود كبيرة من قبل الطواقم الطبية التي عملت على مدار الساعة من أجل إيصالهم إلى بر الأمان.