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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار ادخال المساعدات والوقود من رفح الى قطاع غزة

سيارات الإسعاف تنقل
سيارات الإسعاف تنقل الجرحى للعلاج في مصر

واصل الهلال الأحمر المصري  ادخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية عن طري معبر رفح  شمال سيناء ، اليوم، الثلاثاء، الى قطاع غزة تضامنا مع الشعب الفلسطينى في محنته أثر أحداث الحرب. 

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر فرع شمال سيناء،  انه تم خلال  ادخال 50 شاحنة مساعدات غذائية من الجانب المصرى الى الجانب الفلسطينى، كما تم ادخال شاحنتين وقود.

 

9 جرحى :

كما تم استقبال 9 جراحى فلسطينيين من المصابين في أحداث غزة لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية والمعاهد الطبية حيث تم نقلهم  لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية.

وأشارت المصادر، إلى أنه يجرى الاستعداد لاستقبال مزيد من المصابين والمرضى والأطفال المصابين بالاورام .

كما تم عبور 240  من حملة الجوازات الأجنبية مزدوجي الجنسية القادمين من غزة فى طريقهم   للسفر عن طريق الاراضي المصرية الي بلادهم.

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رفح مساعدات غزة الوقود الفلسطينيين

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