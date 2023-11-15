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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممثل الكنيسة بسيناء: المشاركة في الاتخابات واجب وطني لاختيار الرئيس السيسي |شاهد

مؤتمر جماهيري لتاييد
مؤتمر جماهيري لتاييد الرئيس السيسي بسيناء

أكد غبريال إبراهيم ، ممثل الكنيسة  في شمال سيناء، أن الانتماء لمصر قبل الإنتماء للكنيسة، والانتماء للوطن قبل كل شيء  ووجه رساله للحضور أثناء  انعقاد المؤتمر الجماهيري لتأييد  الرئيس السيسي  والذي نظمه حزب مستقبل وطن بشمال سيناء،  بضرورة النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية كحق دستوري أصيل.

واكد على دعم الكنيسة للرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية..وقال  لابد من دعم الرئيس بالخروج إلى لجان الانتخابات تأكيد للموافقة على قرارات الرءيس وجهودة في عمليات التنمية. 

استقرار الوطن :


لافتا إلى أن كل أبناء سيناء  يعرفون تمام المعرفة دور الرئيس عبد الفتاح السيسى وما قدمه من أجل استقرار الوطن  ولذلك فإن سيناء  ستخرج إلى لجان الإنتخابات كى تدلي بأصوات في الصناديق  في ديسمبر الشهر القادم ، لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل استقرار الوطن ومواصلة المشاريع التى تتم على أرض الواقع.
 

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