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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح فرع البنك الأهلي في نخل

افتتاح فرع البنك
افتتاح فرع البنك الاهلي بنخل

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه محمد سند، رئيس منطقة القناة والشرقية بالبنك الأهلي، فرع البنك في مدينة نخل بوسط سيناء.

وأكد المحافظ أن فرع البنك سيقوم بتقديم الخدمات البنكية المتنوعة للمواطنين من أبناء مدينتي نخل والحسنة في وسط سيناء، لافتا إلي تخصيص 4 وحدات سكنية كاستراحات للعاملين في فرع البنك.

 

5 محطات تحلية:


وأشار المحافظ، إلى أن البنك الأهلي بشمال سيناء من البنوك الوطنية البارزة في مجال التعاملات المالية، وله دور بارز وأساسي في التعاون مع ديوان عام المحافظة حيث يقوم بتمويل إنشاء 5 محطات لتحلية المياه بقري الشيخ زويد بتكلفة 9 مليون جنيه.

من جانبه أشار محمد سند، رئيس منطقة القناة والشرقية بالبنك الأهلي، إلي أن فرع البنك سيقوم بتقديم خدمات الشمول المالي طبقًا لسياسة البنك المركزي، فضلًا عن تقديم مختلف الخدمات المصرفية للمواطنين.

حضر الافتتاح كلا من محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل، فايز أبو حرب، جازي سعد، أعضاء المجموعة البرلمانية للمحافظة، ومشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية.

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