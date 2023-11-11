شمال سيناء .. تشغيل محطات الرفع بالتجمع التنموي بالنثيلة بمركز نخل

يبدأ مجلس مدينة نخل محافظة شمال سيناء، تشغيل محطات الرفع والآبار ومحطة التحلية والصرف بعد غد الاثنين، في التجمع التنموي بقرية النثيلة، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حيث سيتم تسليم المنتفعين منزل ومساحة 5 أفدنة.



يشرف على عمليات التشغيل، الإدارة الميكانيكية بوزارة الري والموارد المائية، لتحقيق الاستفادة بكميات المياه المنتجة في تنفيذ العمليات الزراعية في التجمع التنموي الجديد.



قال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، أنه سيتم عمل بروفة عملية علي كيفية تخطيط وتنظيم الزراعة، والأسلوب الأمثل لجور الشتلات ، ومد الخراطيم، وكمية المياه اللازمة للري، وذلك من خلال فريق عمل متخصص من أساتذة المركز القومي لبحوث الصحراء.