إجراء عمليات بمستشفيات سيناء للجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة

يواصل الفريق الطبي بمستشفى العريش العام، شمال سيناء، جهوده في تقديم الرعاية الطبية وإجراء العمليات للجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة بمستشفيات سيناء .. وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع "غزة.

17عملية :

حيث أجرى الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام الشهير بكلية طب القاهره و طاقمه الطبي و مساعديه الذين تواجدوا منذ الساعات الأولي لفتح المعبر رفح البري خلال 48 ساعة من العمل المتواصل دون توقف أ.٩يث تم إجراء 17 عملية جراحية من عمليات الكسور المعقدة جدا و الدقيقة داخل مستشفي العريش العام. ووصف بأن الأصابات في غاية البشاعة، زالوضع في غاية الصعوبة.

ويضم فريق الأطباء الذي يجري عمليات جراحية للجرحى الفلسطينيين المصابين القادمين من قطاع غزة، الدكتور احمد عبد العزيز استاذ العظام بالقصر العينى وفريق العمل كل من :

الدكتور ياسر مطر والدكتور حسام مفرح والدكتور اياد عبد الرازق، وكل من :

محمد رفعت وعلى حمدى مدرسين العظام بكلية الطب القصر العينى .

إلى جانب فريق الطبي بمستشفى العريش العام، بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.

كما يقدم أطباء الحجر الصحي في معبر رفح البر ي خدمات توقيع الكشف الطبي حيث تم الكشف على 663 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 139 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.





