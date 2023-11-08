السبت.. قافلة طبية شاملة بقرية القسيمة في شمال سيناء

يستقبل مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالحسنة قافلة طبية شاملة ، يوم السبت ، القادم بمقر الوحده الصحية بقرية القسيمة وذلك بالتعاون مع مستشفى العريش العسكري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

يأتي في إطار استمرار ومواصلة تنفيذ القوافل العلاجية الطبية الشاملة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للأهالي بمركز ومدينة الحسنه وتحقيق الحياه الكريمة لهم.

أطراف صناعية:



وقال المحاسب سعد بغدادي رئيس مدينة الحسنة، إن القافلة الطبية تضم مجموعة متميزة من الأطباء في تخصصات مختلفة وهي :



باطنة،أمراض نساء وتوليد ، جلدية ، جراحة عامه ، عظام ، أطفال ، مسالك بولية ، رمد ، أنف وأذن ، تغذية علاجية ، مخ وأعصاب ، أسنان ، وذلك لتوقيع الكشف علي جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنة والتشخيص والعلاج بالمجان.

وتشمل القافلة معمل تحاليل طبية، وفني نظارات ، وفني أطراف صناعية.

و القافلة تقدم الخدمات الطبية السبت في تمام الساعة العاشره صباحا ،ومدة القافلة يوم واحد فقط وذلك حرصا على صحة وسلامة جميع السيدات بمركز ومدينة الحسنة ٠