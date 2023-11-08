عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت.. قافلة طبية شاملة بقرية القسيمة في شمال سيناء

خدمات صحية متعددة
خدمات صحية متعددة لأبناء سيناء

يستقبل  مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،  بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالحسنة  قافلة طبية شاملة ، يوم السبت ، القادم  بمقر الوحده الصحية بقرية القسيمة وذلك بالتعاون مع مستشفى العريش العسكري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

يأتي في إطار استمرار ومواصلة تنفيذ القوافل العلاجية الطبية الشاملة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للأهالي بمركز ومدينة الحسنه وتحقيق الحياه الكريمة لهم.

أطراف صناعية:


وقال المحاسب سعد بغدادي رئيس مدينة الحسنة، إن القافلة الطبية تضم مجموعة متميزة من الأطباء في تخصصات مختلفة وهي :

باطنة،أمراض نساء وتوليد ، جلدية ، جراحة عامه ، عظام ، أطفال ، مسالك بولية ، رمد ، أنف وأذن ، تغذية علاجية ، مخ وأعصاب ، أسنان ، وذلك لتوقيع الكشف علي جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنة والتشخيص والعلاج بالمجان.

وتشمل القافلة معمل  تحاليل طبية، وفني نظارات ، وفني أطراف صناعية. 

 

و القافلة تقدم الخدمات الطبية السبت في تمام الساعة العاشره صباحا  ،ومدة القافلة يوم واحد فقط وذلك حرصا على صحة وسلامة جميع السيدات بمركز ومدينة الحسنة ٠

 

txt

سكرتير عام شمال سيناء يشهد تدشين مبادرة "هنبني ولادنا"

الحسنة قافلة طبية الخدمات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

حتحوت يكشف اسم المرشح لخلافة أوسوريو في الزمالك

ترشيحاتنا

فتاة تتخلص من ابن جارتها في الشرقية بطريقة وحشية.. شاهد

استشهاد القيادي في حماس «أبو زينة» رئيس دائرة الصناعات والأسلحة

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

الرئيس الفلبيني يعلن خروج العشرات من مواطنيه من غزة عبر معبر رفح.. فيديو

الزمالك يصطدم ببيراميدز ومواجهات مهمة ضمن دوري أبطال أوروبا|تعرف على مباريات الأربعاء

الصحة تُعلن حصول 7 مستشفيات تابعة للوزارة على جائزة منظمة الجلطة الدماغية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

حيلة أكثر غرابة للتخلص من الضباب على زجاج السيارات في ثوان معدودة

جاكيت نادين نجيم يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ