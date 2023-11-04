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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار برنامج تنمية المهارات الكشفية لدى النشء بمراكز الشباب في سيناء

البرنامج الكشفي لتنمية
البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية للنشء بسيناء

واصلت  مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ،تنفيذ  البرنامج الكشفي لتنمية المهارات لدى النشء غير الكشفيين في مراكز الشباب بالمدن والقرى  على المستوى المحلي  والذي يستمر حتى15يناير 2024م.

 

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإدارة تنمية النشء ،وايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، و ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية.

 

200طليع وطليعة:

و قال عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية،  انه يتم تنفيذ التدريب في المراكز من خلال القادة الكشفين بعدد 200  طليع وطليعة لكل مركز شباب.

  وفي هذا الصدد تم تنفيذ البرنامج  ،بمركز شباب ضاحية السلام  بالعريش،  بتدريب فريقي الاشبال والزهرات ، حيث تم شرح محتويات حقيبة الإسعافات الأولية وبعض أهداف الحركة الكشفية تدريب القائدة هدي علوي ، والقائد خالد شوقي.

  

   كما نفذ مركز شباب السلام بالعريش البرنامج  الكشفي للنشء ، تدريب القائدة ايه سعيد، على استخدام خامات من البيئة وعمل ايدي لكل زهره وشبل ومكونات الزي الكشفي وأنواع الحبال والعقدة البسيطة .

 كما نفذ مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش البرنامج،  تدريب القائد خالد حجاب ،الذي قدم شرح العلم والحركة الكشفية والعاب كشفية .  وقد اشرف على التنفيذ بشري احمد محمد مسؤول النشاط الكشفي بالإدارة العريش. 

 

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محافظة شمال سيناء تنفذ برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»

سيناء النشء الشباب والرياضة شمال سيناء

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