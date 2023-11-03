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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيناء.. مشاركة شبابية في تقديم الخدمات للأشقاء الفلسطينيين

اجتماع مؤسسة حياة
اجتماع مؤسسة حياة للتنمية بسيناء

تواصل "مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية"، دورها الإنسانى فى مساندة جهود الدولة،  ومشاركة مؤسسات المجتمع المدنى بشمال سيناء ، فى تقديم الخدمات للأشقاء الفلسطينيين من القادمين للعلاج بالمستشفيات المصرية، والعالقين الذين يتواجدون فى شمال سيناء نظرا لتعذر عودتهم لقطاع غزة بسبب الأحداث الجارية.

 

 

فريق الشباب :


وخلال جلسة قام بها بعض أعضاء مجلس أمناء المؤسسة مع فريق التطوع لتحفيزهم على الإستمرار بتقديم الخدمات والإشادة بدورهم الوطني والخدمي تجاه الأشقاء الفلسطينيين 
 

وأوضح حجاج فايز الصعيدي نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن فريق دعم من الشباب المتطوعين يتواجدون على مدار الساعة لمساندة جهود المجتمع المدنى فى تقديم الخدمات اللازمة لمرافقى الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام والوقوف على الاحتتياجات الانسانية للمصابين.
 

واشار ، ان هذا الدور يأتى دعما لجهود كافة مؤسسات الدولة فى تقديم الخدمات اللازمة للأشقاء الفلسطينيين، ومشاركة  لمؤسسات المجتمع المدنى بشمال سيناء،  التى تقدم خدماتها بمقر مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام.

 لافتا انه يتم استقبال المرافقين للجرحى، والوقوف على كافة احتياجاتهم، فضلا عن المساندة النفسية لهم، والوقوف على الاحتياجات الانسانية للمصابين اثناء فترة تلقيهم العلاج.  
 

 

واشار محمد العمدة ، عضو مجلس أمناء المؤسسة ورئيس لجنة العلاقات العامة،  ان دور فريق المتطوعين بمؤسسة حياه فى خدمة الاشقاء الفلسطينيين بدأ منذ  بدأ احداث غزة والتحضيرات لاستقبال الجرحى ونقل المساعدات، من خلال انشاء قاعدة متبرعين بالدم تحت الطلب،.

والمشاركة فى تلبية جانب من احتياجات العالقين الفلسطينيين الذين انقطع سفرهم لغزة بسبب الاحداث، ثم المشاركة فى جهود نقل المساعدات وتجهيزها على الجانب المصرى من معبر رفح.

 

وأكد سمري فتحي عضو مجلس أمناء المؤسسة ورئيس لجنة رجال الأعمال، انه اضافة للجهود القائمة مقررا ان يتم خلال  الفترة القادمة توسيع قاعدة مشاركة المتطوعين ومضاعفة اعدادهم والوقوف على كافة الاحتياجات المطلوبة لمساندة جهود الدولة خلال المرحلة القادمة فى خدمة الاشقاء ابناء قطاع غزة من خلال تكثيف الدعم النفسى للعالقين، ومرافقوا المصابين .
 

وتابع محمد البيك عضو مجلس أمناء المؤسسة وأمين الصندوق بالمؤسسة، انه  مقررا مشاركة مؤسسة حياة خلال الأيام القادمة  لمؤسسات المجتمع المدنى  أعمال نقل المساعدات وتجهيزها بالمخازن اللوجستية بالعريش وعلى الشاحنات امام معبر رفح.

واوضح أحمد رستم عضو مجلس أمناء المؤسسة ورئيس لجنة فريق التطوع، ان  المتطوعين الشباب المشاركين فى كافة أعمال المساندة وتقديم الخدمات هم من من مراحل دراسية من المراحل الثانوية والجامعية.. حيث  يبذلون جهدا مضاعفا من خلال ساعات العمل التطوعى المجانى، ويتم عملهم التطوعى على مجموعات مقسمة لضمان استمرار الخدمة على مدار الساعة.


 

 

وفي  نفس السياق .. أوضح محمد البيك أمين صندوق المؤسسة أن المؤسسة بالفعل قد فتحت باب تلقي التبرعات لكافة الراغبين فى دعم جهود التطوع وذلك من خلال التواصل مع الجهة المختصة بالمؤسسة للتبرع النقدي، أو من خلال التبرع البنكي على حساب رقم 
4330240000002202  بنك  مصر للمعاملات الاسلامية  باسم مؤسسة حياة للتنمية والاعمال الانسانية  ، وذلك لتسخير تلك الطاقات فى عمل انساني راقي، وداعما للشعب الفلسطيني.
 

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