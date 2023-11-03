محافظة شمال سيناء تنفذ برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»

تنظم محافظة شمال سيناء، سلسلة ندوات تعريفية عن برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»،بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب..حيث تم تنفيذ ندوة في قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بالعريش، بحضور احسان الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسيناء، نيابة عن محافظ شمال سيناء، اللواء ايهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية بالأكاديمية الوطنية للتدريب،



وأشارت احسان داوود غالي، مقرر فرع المرأة بشمال سيناء الي اهتمام الدولة بالمرأة المصرية من خلال تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، داعية السيدات للمشاركة في البرامج التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب.



عجلة التنمية :

مؤكدة ،على ان الاكاديمية لها دورا ، في دعم وتعزيز وتطوير الثروة البشرية لتأهيلها لقيادة عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع نحو مستقبل أفضل من خلال برامجها وتدريباتها المتميزة.



وقالت الدكتورة هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام ،ان البرنامج يهدف إلى تمكين وتأهيل المرأة على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.



حيث تتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج ، أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، مقيمة داخل مصر، حاصلة على مؤهل عالي، وأن يكون السن بين 22الي 50 عاما، فضلا عن اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المحددة.

