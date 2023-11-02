ندواث تثقيف لمزارعي التجمعات التنموية بـ شمال سيناء

عقد مركز بحوث الصحراء ندوه تثيقيفيه لإرشاد المزارعين، على أسس الزراعة الحديثة في التجمعات التنموية بمناطق مركزي الحسنة ونخل، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، تحت إشراف اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظه شمال سيناء وبحضور المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل التي بدأ تشغيلها بتجمع أبو رصاصة وتجمع طويل الخامض بمركز نخل وتجمع الكيلو61 بغداد بمركز الحسنة.

وتم إطلاع المزارعين على ملوحة مياه الآبار والتركيب المحصولي المناسب لكل تجمع علي حده، وتم التنبيه علي المزارعين بتجهيز الارض ، وذلك بالقيام باعمال التتسوية للأر، ومد الخراطيم وتجهيز الحفر، حتى يتم توزيع شتلات الفاكهه علي المزارعين مجانا تشجيعا لهم لتنميه وتعمير وسط سيناء في اطار اهتمام الدوله بتنميه سيناء.