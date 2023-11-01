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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين|شاهد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد الجرحى الفلسطينيين

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ بزياره الجرحى الفلسطينيين اثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.
وجه المحافظ بتقديم كافه اوجه الرعايه الطبيه الى الجرحى الفلسطينيين اثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

 

 300سرير:


وأكد المحافظ، علي أن طاقة مستشفيات المحافظة ٣٠٠سرير وإنه سيتم إستقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى.. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأشار المحافظ إلي توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحي الفلسطينيين،وتقديم كافة الخدمات لهم مؤكدا علي وصول ٤٩مصاب إلي مستشفي العريش العام وبئر العبد التخصصي وتحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة.
أكد المحافظ علي أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبي ، ومستشفيات مدن القناة نسق ثاني طبي ،ومستشفيات القاهره نسق ثالث طبي ،معلنا عن تشغيل المستشفي الميداني بالشيخ زويد.
لفت المحافظ الى وجود انفراجه في ادخال المساعدات الى قطاع غزه وفي وصول المصابين الى الاراضي المصرية.

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