محافظ شمال سيناء يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش |شاهد

غادر قطاع غزة فى طريقه الي الأراضي المصرية عن طريق معبر رفح البري 76 جريحا ومرافقا بسيارات الإسعاف في طريقهم إلى المستشفيات بمدينة العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لتلقي العلاج اللازم.

وأعلن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن إجمالى عدد الجرحي الذين وصلوا الي الأراضي المصرية 52 جريحا من بينهم أطفال وسيدات ،بينما الرجال عدد قليل ، موزعين علي مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد التخصصي، كما تم إحالة أحد الجرحى لخطورة الحالة “طفل”.

وقال المحافظ إن هناك فرقا طبية متوفرة بالمستشفيات حسب النسق الطبي الذي تم تحديده من قبل وهو 3 انساق لاستقبال الجرحي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة خاصة الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية.

11طبيبا :

وقال مندوب وزارة الصحة أنه يوجد فريق طبي يضم11طبيبا وغدا الخميس ستصل مجموعتان بقوة 22 طبيبا في مختلف التخصصات لخدمة الحالات التي تصل من قطاع غزة وكذلك خدمة مواطني المحافظة .

كما غادر معبر رفح البري ستة حافلات تحمل 335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية .

كما وصل عدد 51 شاحنة إلى قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.