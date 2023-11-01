رئيس إقليم القناة الثقافي يتفقد عددا من المكتبات بشمال سيناء

تفقد أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي بيت ثقافة المساعيد مدينة العريش محافظة شمال سيناء، رافقه أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وذلك لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد، والتأكيد على السعي لتحقيق أهدافها و الانتهاء منها لعودتها لخدمة الرواد فى أقرب وقت.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة بضرورة متابعة المواقع الثقافية التابعة لقطاعات الوزارة المختلفة للوقوف على أعمال التطوير بها، وفى ضوء خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لتطوير بعض المواقع الثقافية بالأقاليم.

ضاحية السلام:

بدأ وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء جولته صباح اليوم الأربعاء" بالمرور على مكتبة ضاحية السلام ، ثم قصر ثقافة الشيخ زويد ، واختتم جولته بتفقد بيت ثقافة المساعيد، حيث تم التأكيد على دعم الأنشطة الثقافية وتنشيط الحركة الثقافية بقصور الثقافة والمكتبة التابعة لها.