خلال الندوات بالمساجد.. أئمة شمال سيناء يتحدثون عن العمل التطوعي

تنفذ مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، ندوات علمية تحت عنوان "العمل التطوعي أهميته وضوابطه) بمساجد المدن في مراكز المحافظة، في إطار نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي ، وضمن دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، تحت رعاية الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

و انطلقت ندوة بمسجد النصر بالعريش حاضر فى الندوة كلا من، الشيخ محمد سليمان عزام امام وخطيب مسجد النصر بالعريش.، والشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي، إمام وخطيب مسجد المحمود بالعريش.



العمل التطوعي

ودار حديث المحاضرين حول عدة عناصر، شملت: “مفهوم العمل التَّطوعيّ في الإسلام، حث الإسلام على العمل التطوعي في الكتاب والسنة، ضوابط العمل التطوعي في الإسلام، مجالات العمل التطوعي في الإسلام، عوائق العمل التطوعي على مستوى الفرد والمجتمع”.

و أكد العلماء أنّ العمل التطوعي من أكثر الأعمال التي تُظهر قيم الإنسان، ورؤيته للحياة، وكيف من الممكن أن يستغل طاقته وعلمه في خدمة غيره، دون أي مقابل مادي، إلا أن هناك أثر معنوي يعود على المتطوع، وتوضح مدى تأثيره في تحسين حياة المجتمع.