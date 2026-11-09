روبيو يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الدفاعي والتجاري

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والتجارية، إلى جانب الجهود المشتركة لضمان حرية الملاحة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الاثنين، أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، فضلًا عن الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان حرية الملاحة.

ويتواجد روبيو في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع، التي تناقش عددًا من القضايا والتطورات الدولية والإقليمية.