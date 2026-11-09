السعودية وفرنسا تبحثان الجهود المشتركة لاحتواء الأزمات في المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه، وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، التطورات الإقليمية الأخيرة، والاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على المملكة.

كما ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- الجهود المشتركة لاحتواء الأزمات في المنطقة والحد من تداعياتها، بما يسهم في ضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة فيها، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

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